Депутаты из Украины и Армении приняли участие в конференции Союза армян Украины

21 декабря в Киеве состоялась масштабная итоговая конференция Союза армян Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», на мероприятии присутствовали депутаты Верховной Рады Украины и парламента Армении, в частности члены депутатской группы по межпарламентским связям ВРУ с Арменией во главе с Артемом Дмиртруком и парламента Армении во главе с Оганесом Игитяном, Главным уполномоченным по делам диаспоры Республики Армения Заре Синаняном. В конференции участвовали также медиаэксперты, выдающиеся деятели культуры, науки и другие гости из Украины и Армении.

Как сообщает AnalitikaUA.net, свои отчеты подготовили комитеты Союза армян Украины, региональные общины и правление организации. Был проанонсирован проект по постройке скейтпарка в Армении, инициатором которого выступил архитектор Армен Шатворян. Глава департамента по международным связям мэрии Еревана отметил перспективы подобного социального сотрудничества. Давид Геворкян также торжественно наградил председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна от лица мэра столицы Армении. В рамках заседания состоялось награждение лауреатов четвёртой стипендиальной программы Союза армян Украины, которыми стали студенты Жанна Оганесян, Тамара Оганесян и Сусанна Хачикян. После рабочей части состоялся гала-концерт, на котором выступили звезды украинской и армянской сцены. В ходе церемонии состоялось награждение за вклад в украинско-армянские отношения. Среди награжденных известные эксперты, политологи, журналисты, деятели культуры и науки.

Среди ряда презентаций в рамках конференции особо выделялось представление будущего уникального парка — подарка от Союза армян Украины столице Армении.