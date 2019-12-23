На блокпосту в Донецкой области застрелился военный

В воскресенье, 22 декабря, в Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино застрелился военнослужащий 1997 года рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», он выстрелил себе в голову из автомата Калашникова.

В результате полученного огнестрельного ранения военный умер. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства, сообщает УНН.

А в Киевской области в городе Сквира сотрудник полиции совершил попытку самоубийства. Лейтенант полиции (мужчина 1988 года рождения) находился на суточном дежурстве. Около 21 часа 22 декабря он ушел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия.

Услышав выстрел, его коллеги моментально вызвали «скорую». Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы.

Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине января 2019 года в воинской части в Днепре солдата, который был на страже при охране складов, нашли мертвым со смертельным ранением в голову. Выстрел был произведен из его же автомата.

25 января в Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области свел счеты с жизнью 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Позже стало известно, что 22-летний военнослужащий Национальной гвардии, который 25 января покончил с жизнью в здании Апелляционного суда Луганской области, оставил предсмертную записку.

28 января в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ХУВС) был найден труп курсанта с огнестрельными ранениями.

1 февраля утром во Львовской области в лесу возле воинской части на Яворовском полигоне нашли тело военного. Погибшим оказался младший лейтенант.