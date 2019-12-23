В Киеве задержали поджигателей сети молочных магазинов

В ночь на понедельник, 23 декабря, правоохранители задержали в Киеве подозреваемых в поджогах двух магазинов «Молоко от фермера». Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о торговых точках на улице Елены Телиги и проспекте Василия Порика.

Как сообщает «Информатор», на Порика двое злоумышленников разбили витрину магазина гирей, после чего забросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Возникший в результате этого пожар был оперативно ликвидирован, а поджигатели задержаны.

В то же время их сообщникам с Телиги не удалось закинуть горючее в помещение магазина, и в результате их действий пострадала лишь входная дверь.

После этого они попытались сбежать, однако были пойманы правоохранителями в нескольких метрах от места преступления.

Видео с места событий издание публикует на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 14 ноября 2019 года неизвестные подожгли в Киеве несколько магазинов сети «Молоко от фермера».

Камеры наблюдения зафиксировали нападение неизвестных.

2 декабря они повторили свои действия на ул. Порика и Васильковской.