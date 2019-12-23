В Сеть попали посмертные фото Майкла Джексона

В Сети появились посмертные фотографии «короля поп-музыки» Майкла Джексона. Как выяснили журналисты «Фразы», следователь, осматривавший тело Майкла Джексона после смерти, отметил на его голове серьезные раны.

Как сообщает Clutch.ua, артист всегда носил парик, поскольку в 1984 году, во время съемок рекламы Pepsi получил ожоги, после которых стали массово выпадать волосы. Постоянные боли вынуждали Майкла принимать сильные обезболивающие средства на регулярной основе.

На посмертном снимке головы Джексона СМИ отметили многочисленные пластические операции, к которым в разное время прибегал певец.

Как сообщала «Фраза», Майкл Джексон скончался в Лос-Анджелесе 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. В ходе расследования обстоятельств смерти певца было установлено, что он умер от нескольких сильнодействующих лекарств, введенных личным врачом певца Конрадом Мюрреем.

В ноябре 2011 года суд Лос-Анджелеса приговорил Мюррея к четырем годам лишения свободы за непредумышленное убийство.