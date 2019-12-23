Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне

В УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне

В Украинской Православной Церкви опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне. Как выяснили журналисты «Фразы», наместник столичного Ионинского монастыря, архиепископ Иона Черепанов написал на своей странице в Facebook пост с опровержением пророчества.

Как сообщает «Страна.ua», он заявил, что не первый раз слышит от взрослых людей, что они всерьез обеспокоены «пророчеством» почившего старца Ефрема Аризонского о том, что через два месяца после его смерти якобы начнётся страшная война.

Поэтому он выделил три пункта, в которых объяснил, почему, по его мнению, это не правдивые слухи.

Первоисточник информации находится на сайте «Москва — Третий Рим». На нем диакон Николай Мельниченко из Кемерово заявил: «По информации, которую я получил на Афоне в октябре, старец Ефрем предсказал свою смерть до Нового года, а также сообщил, что на момент его смерти Афон будет расколот, а через два месяца после смерти начнётся война, которую еще не видел мир!».

Наместник столичного монастыря пояснил, что это заявление является неподтвержденной информацией, так как обычно всегда указывается, кто, где, когда и что поведал.

«Можно предположить, что „информация“ эта происходит из зилотских общин более или менее маргинальной юрисдикции типа Эсфигмена или братства отца Рафаила (Берестова)», — сказал архиепископ Иона.

Кроме того, сайт, на котором размещено это пророчество, «ориентирован на разогревание алармистских настроений».

«Чтоб в этом убедиться, достаточно полистать остальные материалы этого ресурса. Там вы найдёте „предсказания“ и пострашнее», — пишет наместник столичного Ионинского монастыря.

Также он добавил, что популяризация подобных пророчеств — «дело диавольское».

«Ведь когда действительно придёт антихрист, Церковь (именно Она, Тело Христово, а не полуанонимные „старцы“ и „старицы“) скажет: „вот, он, тот, о котором возвещено в Апокалипсисе!“. И тогда многие из тех, кого регулярно пугали страшилками типа паспортов, штрих-кодов, ИНН, ответят: „мы всё это слышали уже много раз“ и стройными рядами пойдут поклоняться сыну беззакония», — резюмировал архиепископ Иона.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ объяснил, почему верующие не приняли «отеческих» объятий Фанара.

Тэги: война, пророчество, новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

22.12.19 10:09

Фильм «Черное Рождество»: феминизм против Санты и серийного маньяка

Автор: Анастасия Лях

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.12.19 08:54

Служебный роман vs #metoo

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Коснется 6 млн семей. Кому отключат ТВ после праздников
20.12.19 11:53

Коснется 6 млн семей. Кому отключат ТВ после праздников

Автор: «Вести»

Выбор редакции
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Ночью в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек

Ночью в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек
23.12.19 10:38
1782
Последние новости
23.12.19 12:31

Депутаты из Украины и Армении приняли участие в конференции Союза армян Украины
23.12.19 12:18

Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
23.12.19 12:07

Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
23.12.19 11:48

На блокпосту в Донецкой области застрелился военный
23.12.19 11:44

В Киеве задержали поджигателей сети молочных магазинов
23.12.19 11:12

В РПЦ заявили, что человеком года мог бы стать Митрополит Онуфрий
23.12.19 10:42

В Сеть попали посмертные фото Майкла Джексона
Фото и Видео
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы
На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки
В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки
Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив
Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив
Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета
Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета
Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране
Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране
В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв
В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.