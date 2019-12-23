Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

Под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

В Киевской области в городе Фастов многодетная мать убила новорожденного ребенка, оставив его в лесополосе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, женщина (1988 года рождения) самостоятельно родила ребенка в общежитии, в котором проживает. После этого она завернула новорожденную живую девочку в ткань и унесла в лесопосадку, где и оставила ее. Там тело младенца и обнаружили.

В данный момент ведется досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как сообщала «Фраза», в начале 2011 года в с. Новороссийское Скадовского района Херсонской области 22-летняя мать убила своего новорожденного сына и выбросила тело в общественный туалет.

15 ноября 2012 года в Харькове в мусорном контейнере был обнаружен труп новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти.

В январе 2016 года в Нежине Черниговской области погиб новорожденный ребенок, которого мать выбросила на помойку.

16 сентября 2018 года в Соломенском районе Киева бездомный обнаружил пакет с мертвым младенцем.

В июне 2019 года в Балтском районе Одесской области в выгребной яме был найден труп новорожденного. По данным полиции, его мать скрывала от всех свою беременность, а после родов задушила младенца и выбросила. На допросе она заявила, что у нее не было ни желания, ни возможности растить этого ребенка.

Тогда же в Узине Киевской области на помойке нашли тело младенца. По данным медиков, ребенок умер еще до начала физиологических родов.

Тэги: убийство, общество, происшествие, ребенок, Фастов, Киевская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.12.19 10:09

Фильм «Черное Рождество»: феминизм против Санты и серийного маньяка

Автор: Анастасия Лях

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.12.19 08:54

Служебный роман vs #metoo

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Коснется 6 млн семей. Кому отключат ТВ после праздников
20.12.19 11:53

Коснется 6 млн семей. Кому отключат ТВ после праздников

Автор: «Вести»

Выбор редакции
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Ночью в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек

Ночью в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек
23.12.19 10:38
1782
Последние новости
23.12.19 12:31

Депутаты из Украины и Армении приняли участие в конференции Союза армян Украины
23.12.19 12:18

Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
23.12.19 12:07

Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
23.12.19 11:48

На блокпосту в Донецкой области застрелился военный
23.12.19 11:44

В Киеве задержали поджигателей сети молочных магазинов
23.12.19 11:12

В РПЦ заявили, что человеком года мог бы стать Митрополит Онуфрий
23.12.19 10:42

В Сеть попали посмертные фото Майкла Джексона
Фото и Видео
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы
На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки
В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки
Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив
Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив
Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета
Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета
Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране
Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране
В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв
В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.