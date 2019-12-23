Под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

В Киевской области в городе Фастов многодетная мать убила новорожденного ребенка, оставив его в лесополосе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, женщина (1988 года рождения) самостоятельно родила ребенка в общежитии, в котором проживает. После этого она завернула новорожденную живую девочку в ткань и унесла в лесопосадку, где и оставила ее. Там тело младенца и обнаружили.

В данный момент ведется досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как сообщала «Фраза», в начале 2011 года в с. Новороссийское Скадовского района Херсонской области 22-летняя мать убила своего новорожденного сына и выбросила тело в общественный туалет.

15 ноября 2012 года в Харькове в мусорном контейнере был обнаружен труп новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти.

В январе 2016 года в Нежине Черниговской области погиб новорожденный ребенок, которого мать выбросила на помойку.

16 сентября 2018 года в Соломенском районе Киева бездомный обнаружил пакет с мертвым младенцем.

В июне 2019 года в Балтском районе Одесской области в выгребной яме был найден труп новорожденного. По данным полиции, его мать скрывала от всех свою беременность, а после родов задушила младенца и выбросила. На допросе она заявила, что у нее не было ни желания, ни возможности растить этого ребенка.

Тогда же в Узине Киевской области на помойке нашли тело младенца. По данным медиков, ребенок умер еще до начала физиологических родов.