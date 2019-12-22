Ученые подтвердили, что крокодилы умеют скакать как лошади

Ученые-зоологи установили, что крокодилы хотя и выглядят медлительными и ленивыми, при необходимости могут легко набирать скорость и скакать галопом, как лошадь. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вывод специалисты сделали после наблюдения за рептилиями в зоологическом парке во Флориде (США).

Как пишет ScienceAlert, ранее считалось, что подрыгивать и скакать галопом может только пресноводный крокодил из Австралии (Crocodylus johnstoni).

Теперь же, проанализировав походку и скорость движения 42 особей из 15 видов крокодилов, зоологи установили, что такими способностями обладают и другие рептилии.

Отмечается, что в то время, как аллигаторы и кайманы могли передвигаться по суше только рысью, филиппинские, кубинские, американские, западноафриканские тонконосые и карликовые крокодилы время от времени прыгали и скакали галопом.

По словам специалистов, независимо от размера крокодилов, почти каждый из них мог достигать скорости около 18 км/ч, будь то рысью, галопом или прыжками.

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