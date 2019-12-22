Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 21-22 декабря 2019 года

Главные новости за 21-22 декабря 2019 года

«Слуги народа» с размахом отгуляли корпоратив. Входной билет на корпоратив партии «Слуга народа» в одном из самых дорогих ресторанов Киева «СНІ» стоил 2,5 тыс. грн. Ведущей мероприятия была Екатерина Осадчая, гостей развлекали Тина Кароль и Jerry Heil.

Украина и Россия договорились о транзите газа. До 29 декабря «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» намерены подписать новый пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Согласно договоренностям, в течение 2020 года минимальный гарантированный объем транзита российского газа составит 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года ‒ по 40 млрд.

Названа официальная причина пожара в одесском колледже. Причиной пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где погибли 16 человек, стало электрооборудование на третьем этаже. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ссылаясь на выводы правительственной комиссии.

Трамп одним росчерком пера заблокировал дальнейшее строительство «Северного потока-2». Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, в соответствии с которым, в частности, вводятся санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Facebook.

Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах. В субботу, 21 декабря, на въезде в Киев произошло смертельное ДТП. Там на Житомирской трассе возле остановки «Пролисок» 25-летний водитель легковушки Chevrolet Aveo сбил двоих велосипедистов.

«Лубянский стрелок» оказался фанатом Путина. В квартире Евгения Манюрова, который совершил вооруженное нападение на здание ФСБ в Москве, нашли символику «Национально-освободительного движения». Его представители активно поддерживают президента РФ Владимира Путина.

На Донетчине по пьяни избили девушку-полицейскую. Досталось также ее напарнику и УВБшнику. В городе Краматорске Донецкой области произошел резонансный инцидент. Там нетрезвый хулиган в течение часа совершил сразу два нападения на полицейских.

Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня. В Сети появилось видео резонансного происшествия, которое случилось в пятницу, 20 декабря, на ж/д вокзале Ирпеня. Там локомотив зацепил двоих молодых людей, в спешке забывших посмотреть по сторонам.

Ученые выяснили, почему современная молодежь все больше тупеет и деградирует. Американские ученые нашли причину неуклонного снижения умственных способностей у подрастающих поколений. К отупению молодежи оказался причастен... высокий уровень углекислого газа.

Тэги: Киев, ДТП, Украина, пожар, общество, авария, Одесса, нападение, мир, стрельба, ФСБ, поезд, газовое соглашение, корпоратив, газовые переговоры, Ирпень, Дональд Трамп, Краматорск, колледж, патрульная полиция, Северный поток-2, новости Украины, Слуга народа

Комментарии

Статьи

22.12.19 10:09

Фильм «Черное Рождество»: феминизм против Санты и серийного маньяка

Автор: Анастасия Лях

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.12.19 09:05

Потерянное поколение 2.0

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Коснется 6 млн семей. Кому отключат ТВ после праздников
20.12.19 11:53

Коснется 6 млн семей. Кому отключат ТВ после праздников

Автор: «Вести»

Выбор редакции
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21-22 декабря 2019 года

Главные новости за 21-22 декабря 2019 года
22.12.19 19:01
414
Последние новости
22.12.19 20:33

Ученые подтвердили, что крокодилы умеют скакать как лошади
22.12.19 19:01

Главные новости за 21-22 декабря 2019 года
22.12.19 17:15

В Киеве возле детской площадки убили молодого парня
22.12.19 15:54

В Николаеве полицейские случайно подстрелили женщину, выгуливавшую собак
22.12.19 14:08

Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
22.12.19 12:39

На Донетчине по пьяни избили девушку-полицейскую. Досталось также ее напарнику и УВБшнику
22.12.19 11:31

Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
Фото и Видео
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня
Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах
В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки
В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки
Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив
Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив
Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета
Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета
Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране
Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране
В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв
В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв
В СБУ уличили МВД в «крышевании» нелегальных игорных заведений
В СБУ уличили МВД в «крышевании» нелегальных игорных заведений
Аваков потребовал до конца дня закрыть все игорные заведения в Украине
Аваков потребовал до конца дня закрыть все игорные заведения в Украине
Правозащитник рассказал о жестоком подавлении бунта в Кропивницком СИЗО
Правозащитник рассказал о жестоком подавлении бунта в Кропивницком СИЗО
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.