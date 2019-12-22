Главные новости за 21-22 декабря 2019 года

«Слуги народа» с размахом отгуляли корпоратив. Входной билет на корпоратив партии «Слуга народа» в одном из самых дорогих ресторанов Киева «СНІ» стоил 2,5 тыс. грн. Ведущей мероприятия была Екатерина Осадчая, гостей развлекали Тина Кароль и Jerry Heil.

Украина и Россия договорились о транзите газа. До 29 декабря «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» намерены подписать новый пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Согласно договоренностям, в течение 2020 года минимальный гарантированный объем транзита российского газа составит 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года ‒ по 40 млрд.

Названа официальная причина пожара в одесском колледже. Причиной пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где погибли 16 человек, стало электрооборудование на третьем этаже. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ссылаясь на выводы правительственной комиссии.

Трамп одним росчерком пера заблокировал дальнейшее строительство «Северного потока-2». Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, в соответствии с которым, в частности, вводятся санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Facebook.

Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах. В субботу, 21 декабря, на въезде в Киев произошло смертельное ДТП. Там на Житомирской трассе возле остановки «Пролисок» 25-летний водитель легковушки Chevrolet Aveo сбил двоих велосипедистов.

«Лубянский стрелок» оказался фанатом Путина. В квартире Евгения Манюрова, который совершил вооруженное нападение на здание ФСБ в Москве, нашли символику «Национально-освободительного движения». Его представители активно поддерживают президента РФ Владимира Путина.

На Донетчине по пьяни избили девушку-полицейскую. Досталось также ее напарнику и УВБшнику. В городе Краматорске Донецкой области произошел резонансный инцидент. Там нетрезвый хулиган в течение часа совершил сразу два нападения на полицейских.

Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня. В Сети появилось видео резонансного происшествия, которое случилось в пятницу, 20 декабря, на ж/д вокзале Ирпеня. Там локомотив зацепил двоих молодых людей, в спешке забывших посмотреть по сторонам.

Ученые выяснили, почему современная молодежь все больше тупеет и деградирует. Американские ученые нашли причину неуклонного снижения умственных способностей у подрастающих поколений. К отупению молодежи оказался причастен... высокий уровень углекислого газа.