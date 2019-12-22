В Киеве возле детской площадки убили молодого парня

В Святошинском районе Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на территории парка «Юность» неизвестные злоумышленники лишили жизни молодого парня.

Как передает УНН, труп потерпевшего 1997 г.р. нашли возле детской площадки.

Сообщается, что на его теле правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, судя по всему, и стала причиной смерти.

На месте происшествия работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). Принимаются меры к установлению лиц, совершивших данное преступление.

Как писала «Фраза», на Одесчине прямо в больнице убили молодого мужчину.

Также сообщалось, что на киевской окраине зарезали молодого парня, а под Киевом буквально искромсали ножом спящего мужчину.