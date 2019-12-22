В Николаеве полицейские случайно подстрелили женщину, выгуливавшую собак

В пятницу, 20 декабря, в Центральном районе Николаева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там касательное ранение шеи получила женщина, гулявшая в собаками возле стрельбища, где тренировались полицейские.

Как передает пресс-служба областной полиции, потерпевшая рассказала копам, что почувствовала боль в области шеи в тот момент, когда находилась от места стрельб на расстоянии 200-250 метров.

По ее словам, на стрельбище в этот момент звучали выстрелы.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 125 УК Украины («умышленное легкое телесное повреждение») и назначено проведение экспертизы, которой предстоит установить характер происхождения ранения. О происшествии уже уведомили ГБР.

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