На Донетчине по пьяни избили девушку-полицейскую. Досталось также ее напарнику и УВБшнику

В городе Краматорске Донецкой области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там нетрезвый хулиган в течение часа совершил сразу два нападения на полицейских.

Как передает пресс-служба Нацполиции, возвращаясь с вызова, двое полицейских заметили пьяную компанию из пяти человек, которая нарушала общественный порядок. Копы сделали им замечание, однако один из хулиганов отреагировал на это нецензурной бранью.

Сообщается, что правоохранители попытались доставить его в отдел полиции, однако дебошир внезапно набросился на них с кулаками: в частности, он дважды ударил 28-летнию девушку-инспектора в лицо, а также «достал» и ее напарника.

Тем не менее, благодаря подоспевшему на подмогу наряду полиции, хулигана таки задержали и доставили в отдел, где во время опроса он зачем-то набросился на сотрудника областного УВБ.

Отмечается, что пострадавшая в драке полицейская была вынуждена обратиться в травматологию и в настоящее время пребывает на амбулаторном лечении.

Несдержанному же дебоширу грозит уголовная ответственность за нападение на полицейских. Ведется следствие.

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