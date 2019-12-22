На суровой киевской окраине расстреляли двоих прохожих

В субботу, 21 декабря, на киевской Борщаговке произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на проспекте Леся Курбаса мужчина открыл огонь из «травмата» по двоим прохожим, с которыми у него возник конфликт.

Как передает пресс-служба столичной полиции, подоспевшие на вызов правоохранители задержали 49-стрелка «по горячим следам». У него обнаружили разрешение на ношение травматического оружия и пустую кобуру ‒ «ствол» он успел где-то «скинуть».

Сообщается, что в результате инцидента пострадали двое мужчин возратом 44-х и 33-х лет. Одного из них увезли в больницу с ранением глаза, грудной клетки и обеих ног. Второму же госпитализация не потребовалась ‒ медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Киеве двое киллеров расстреляли мужчину, который состоял в «антикремлевском сопротивлении».

Ранее сообщалось, что в Княжичах после ДТП расстреляли водителя легковушки.