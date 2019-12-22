Ученые выяснили, почему молодежь все больше тупеет и деградирует

Американские ученые нашли причину неуклонного снижения умственных способностей у подрастающих поколений. Как выяснили журналисты «Фразы», к отупению молодежи причастен... высокий уровень углекислого газа.

Как пишет FAKTOM, исследования доказали, что при высоком уровне СО2 в отдельной комнате, находящиеся там ученики хуже решают математические задачи.

По словам специалистов, хотя такую ситуацию и можно исправить открытием форточки или окна, в глобальном плане это ничего не изменит, т. к. деятельность человека приводит к постоянному выбросу в атмосферу больших объемов углекислого газа, являющегося парниковым.

Отмечается, что проведенное исследователями компьютерное моделирование показало, что при сохранении нынешней ситуации в области выбросов СО2, уже к 2100 году когнитивные способности молодежи упадут на 25-50%.

Как писала «Фраза», ученые поведали о неоценимой пользе общения детей с собаками.

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