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Украина и Россия договорились о транзите газа. Стали известны подробности

Украина и Россия договорились о транзите газа. Стали известны подробности

До 29 декабря «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» намерены подписать новый пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно договоренностям, в течение 2020 года минимальный гарантированный объем транзита российского газа составит 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года — по 40 млрд.

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля на совместном с исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко брифинге, который состоялся сегодня, 21 декабря, контракт также будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщают «Вести».

Оржель добавил, что есть четкое понимание сторон, что тариф на транспортировку газа должен быть увеличен определенным образом. Конкретные цифры, «исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор».

Договоренность также предусматривает выплату Россией 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража непосредственно деньгами уже до конца 2019 года. При этом «Нафтогаз» и «Газпром» отзовут новые встречные иски из арбитража.

Кабинет министров позже опубликовал текст итогового протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и России, а также компаний этих стран (ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром») от 20 декабря, где детально прописаны вышеупомянутые условия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале декабря украинская компания «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет.

Тэги: газ, Нафтогаз Украины, общество, экономика, Газпром, политика, транзит

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