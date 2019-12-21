Названа официальная причина пожара в одесском колледже

Причиной пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где погибли 16 человек, стало электрооборудование на третьем этаже. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ссылаясь на выводы правительственной комиссии.

«Это произошло из-за халатного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования», — говорится в обращении.

Гончарук также вступился за Министерство образования и науки. По его словам чиновники не имели полномочий профинансировать противопожарные мероприятия из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.

Также стало известно, что огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта.

11 декабря суд избрал меру пресечения директору сгоревшего одесского колледжа.

Напомним также, что на Одесщине массово закрывают школы из-за пожара в колледже.