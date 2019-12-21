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Трамп одним росчерком пера заблокировал дальнейшее строительство «Северного потока-2»

Трамп одним росчерком пера заблокировал дальнейшее строительство «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, в соответствии с которым, в частности, вводятся санкции против российских газопровода «Северный поток-2». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Facebook.

«Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в военных США», — заявил Трамп в этой связи.

Как сообщает «Украинская правда», закон о бюджете предусматривает выделение $738 млрд на нужды обороны, выделение военным 12 недель оплачиваемого отпуска по уходу за детьми и повышение им зарплат, создание космических войск, а также строительство стены на южной границе.

Кроме того, документ содержит пункт о выделении Украине $300 млн на военную помощь и вводит санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «ТуркСтрим».

Отметим, что после подписания Трампом документ вступает в силу. В связи с этим швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы, уже приостановила участие в строительстве газовопровода «Северный поток-2». Как сообщается на ее официальном сайте, теперь компания ожидает указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США.

«Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США», — говорится в пресс-релизе по этому поводу.

Как сообщает Lenta.ru, накануне американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо главе Allseas Эдварду Хирема, в котором предупредили, что компанию ожидают сокрушительные санкции, если она не прекратит свое участие в этом проекте. Речь, в частности, идет о полной блокировке всех активов компании в США и запрете на въезд представителей ее компании в Америку.

Как сообщала «Фраза», в уходящем году военный бюджет США перешагнул психологическую отметку в $700 млрд.

Тэги: США, Украина, бюджет, Россия, мир, санкции, строительство, Дональд Трамп, Северный поток-2

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