«Лубянский стрелок» оказался фанатом Путина

В квартире Евгения Манюрова, который совершил вооруженное нападение на здание ФСБ в Москве, нашли символику «Национально-освободительного движения». Как выяснили журналисты «Фразы», его представители активно поддерживают президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на местные СМИ, в доме у «лубянского стрелка» нашли несколько автоматов и гранаты, которые были аккуратно сложены под черно-оранжевым флагом с надписью «Национально-освободительное движение». При этом, как утверждается, в окружении Манюрова уже успели подтвердить, что он являлся членом этой организации.

В квартире «лубянского стрелка» Евгения Манюрова нашли оранжево-черный флаг и значки НОД, сообщает РЕН ТВ. Это та самая организация, сторонники которой топят за деда и обливают всех зеленкой pic.twitter.com/gNop1BrnCx — Лентач (@oldLentach) 20 декабря 2019 г.

Как сообщала «Фраза», 19 декабря в центре Москвы возле здания Федеральной службе безопасности РФ неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям.

Позже стало известно, что стрелком мог оказаться уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров, который, по словам его матери, не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях, но увлекался стрельбой.

СМИ также установили, что подозреваемый работал на предприятии, связанном с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел».

По состоянию на 20 декабря 2019 года количество жертв перестрелки увеличилось до трех.