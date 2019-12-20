Ученые поведали о неоценимой пользе общения детей с собаками

Ученые выяснили, что общение детей с собаками снижает риск развития шизофрении в зрелом возрасте. Как выяснили журналисты «Фразы», масштабное исследование провели специалисты из Медицинской школы Джона Хопкинса (США).

Как пишет «N+1», чтобы проверить связь между общением детей с домашними животными и развитием шизофрении и биполярного расстройства, медики проанализировали данные о 777 пациентах «психушек» и 594 психически здоровых людях.

В результате выяснилось, что у тех людей, у кого в детстве дома жила собака, шизофрению диагностировали значительно реже.

По мнению ученых, это может быть связано с работой имунной системы: психозы, которые появляются при шизофрении и биполярном расстройстве, часто связаны с воспалительными процессами в организме, а собаки, в свою очередь, снижают снижают риск развития аллергии на шерсть или пыльцу. Также это может быть чисто психологический эффект, так как «хвостатики» благоприятно влияют на психику человека.

Отмечается также, что при общении в детском возрасте с кошками такая связь не прослеживалась.

Как писала «Фраза», ученые назвали восемь продуктов, способных предотвратить развитие рака.

Ранее ученые выяснили, как можно восстановить «убитую» алкоголем печень.