Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке ‒ число жертв увеличилось

В больнице скончался раненый во время перестрелки у штаб-квартиры ФСБ в Москве сотрудник правоохранительных органов. Как выяснили журналисты «Фразы», общее число жертв теракта увеличилось до трех человек.

Как передает «РИАМО», изначально сообщалось, что в результате случившегося погибли два человека, включая самого стрелка и убитого им другого сотрудника ФСБ, а еще пятеро пострадали.

В настоящее время следователи продолжают изучать все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, подтолкнувшие его к преступлению.

По факту случившегося открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, которое ведет Следственный комитет.

Как писала «Фраза», на ликвидацию стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, силовикам потребовалось 40 минут.

События разворачивались в основном в Фуркасовском переулке. Стрелок скрывался за колоннами с торца здания на Большой Лубянке, 12/1. Оттуда он обстреливал окна заднего фасада здания ФСБ, попал в одного из убегавших людей, и после там же, за колоннами, был застрелен.

Позднее выяснилось, что стрелком, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.