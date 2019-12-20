Игрока киевского «Динамо» заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Талантливейший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин умудрился вляпаться в допинговый скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», футболист «запорол» допинг-тест после выездной еврокубковой игры киевлян в шведском Мальме.

Как передает sport.ua, предварительно, 23-летний игрок отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Другие детали дела неизвестны.

В свою очередь, пресс-служба ФК «Динамо» (Киев) сообщила, что киевский клуб уже официально уведомили о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

«На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются», ‒ заявили в пресс-службе динамовцев, добавив, что «с целью соблюдения требований конфиденциальности, клуб пока не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию».

Как писала «Фраза», «Динамо» с позором вылетает из Лиги Европы, сыграв дома вничью с «сельским клубом».

Ранее сообщалось, что «Динамо» опозорилось в Швеции, а «Александрия» не сумела противостоять немецким «волкам».