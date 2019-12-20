Главные новости за 20 декабря 2019 года

Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране. По состоянию на 15 часов 20 декабря мобильные группы, состоящие из представителей территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, отработали более 500 игорных заведений на всей территории Украины. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. На данный момент группы продолжают работу. Правоохранители просят граждан в случае выявления функционирования таких заведений сообщать об этом по спецлинии «102».

Зеленский рассказал, кто виноват в том, что сегодня закрываются все игровые залы в стране. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии всех игровых залов с сегодняшнего дня в связи с отказом депутатов от легализации игрового бизнеса. «Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит», — написал глава государства, чья партия составляет в парламенте монобольшинство.

Аваков потребовал до конца дня закрыть все игорные заведения в Украине. К концу сегодняшнего дня полиция обязана закрыть все игорные заведения в Украине. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины. «Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», — заявил Аваков в ходе селекторного совещания 20 декабря, напомнив, что оно уже опубликовано и вступило в силу.

В СБУ уличили МВД в «крышевании» нелегальных игорных заведений. Служба безопасности Украины заблокировала работу 43 нелегальных игровых заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. В частности, как сообщается, более полусотни «злачных мест» действовали «под „крышей“ правоохранителей».

В Киеве прямо на улице ограбили прокурора. В четверг, 19 декабря, вечером, на Оболонском проспекте в Киеве ограбили прокурора. Сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку. В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.

Не успели «кнопкодавы» изобрести «спецустройство», как за это ввели уголовную ответственность. Народные депутаты ввели уголовную ответственность за неперсональное голосование на пленарном заседании Верховной Рады Украины. За проект соответствующего закона на заседании 19 декабря проголосовал 261 народный депутат. Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 364-2, согласно которой за так называемое «кнопкодавство» предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. — 85 тыс. грн).

НБУ ввел в обращение 5-гривенные монеты. С сегодняшнего дня, 20 декабря, Национальный банк Украины запустил в обращение монеты номиналом 5 гривен. Монеты выполнены из цинкового сплава с гальваническим покрытием, имеют секторальное рифление. Они круглые, но при этом имеют 10-угольные углубления с обеих сторон. Диаметр монет составляет 22,1 мм, вес — 5,2 г.

В центре Киева из окна квартиры выпала девушка. Спасти ее шансов не было. Сегодня, 20 декабря, утром в Печерском районе Киева девушка выпала из окна многоэтажного дома и скончалась на месте от полученных травм. Произошло все в доме по адресу улица Коновальца, 36е, который находится недалеко от университета культуры и искусств. Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 07:30. Тело девушки обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию.

Правозащитник рассказал о жестоком подавлении бунта в Кропивницком СИЗО. 25 заключенных пострадали в результате подавления бунта в Кропивницком СИЗО. У них остались синяки и ссадины ног и спины от ударов дубинками. Как сообщает представитель уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, медики изолятора оказали помощь пострадавшим. Стационарное лечение им не потребовалось.

Украинским легкоатлетам перекрыли финансирование. Подготовка к Олимпиаде сорвана. Украинские легкоатлеты вынуждены прервать подготовку к Олимпийским играм-2020 в Токио. По словам президента Федерации легкой атлетики Украины Игоря Гоцула, связано это с отсутствием финансирования Министерством культуры, молодежи и спорта. В своем видеообращении Гоцул, в частности, заявил, что легкоатлеты вынуждены прервать планомерную подготовку к олимпийскому сезону, которая продолжалась до 18 декабря. Причина — уведомление Министерства культуры, молодежи и спорта Федерации о том, что запланированное и уже выделенное финансирование с большой вероятностью не будет выплачено.

Усик проведет следующий поединок накануне Международного женского дня. Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой в тяжелом весе 7 марта 2020 года. Его соперником станет британец Дерек Чисора. Как сообщают СМИ со ссылкой на известного промоутера Эдди Хирна, во второй половине 2020 года украинец может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBO с другим британцем — Энтони Джошуа.

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных. В субботу, 21 декабря, на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Как сообщили в Укргидрометцентре, лишь в западных областях возможны дожди. Ночью и утром в южных, центральных и прикапратських областях местами туман, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в восточной части ночью 2-7 мороза, днем 1-5° тепла.

Только работа и хобби: СМИ узнали много интересного о «лубянском стрелке». Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров. Информация о том, что стрелков было три, не подтверждается. Манюров учился в Российской академии правосудия, а также был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики.

В деле о стрельбе на Лубянке появились следы спецслужб и Арабских Эмиратов. Подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ в Москве работал на предприятии, связанном с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел». По словам отца Евгения Манюрова, он также мог работать охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов. В свое время подозреваемый якобы трудился в ЧОП «Вымпел-резерв». Это предприятие в свое время засветилась в деле о якобы захвате президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым пляжа в Серебряном Бору. Как утверждается, территорию арендуемых ими владений охранял тот самый «Вымпел-резерв», который, в свою очередь, являлся учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения «Вымпел-союз». Впрочем, эта организация была ликвидирована в 2015 году по неизвестной причине.

У Заворотнюк оказались серьезные долги за коммуналку. Российская актриса Анастасия Заворотнюк задолжала за услуги ЖКХ около 45,7 тысячи рублей. Она не оплатила «коммуналку» за московскую квартиру на улице Улофа Пальме. Сейчас дела актрисы ведет ее мать Валентина Борисовна. Недвижимость находится рядом с Мосфильмовским прудом и парком-заказником «Долина реки Сетунь».