Нардеп Холодов: у нас в Киеве сформирована очень качественная команда

Народный депутат Украины Андрей Холодов заявил, что в Киеве сформирована очень качественная команда единомышленников и есть круг людей, которые разбираются в киевской проблематике. Об этом он заявил в интервью изданию «КП в Украине».

«И очень хорошо разбираются, это ценно и будет очень полезно для развития столицы. Но, кого выдвинут кандидатом в мэры от нашей политической силы, — этот вопрос будет решаться коллективно и зависит не только от „хотелок“ отдельных личностей. Столице нужны радикальные перемены. И мы — я, мои коллеги — их будем продвигать в любом случае», — заявил Холодов.

Нардеп также отметил, что поверил в перемены. «Как и многие мои коллеги по фракции. Возможно, это звучит слегка пафосно, но это правда, всех достал уже неимоверный беспредел всех органов власти, который с годами только накапливался. Я на себе ощущал еще со времен регионалов, как трудно становилось расти и развивать бизнес в нашей стране честно и, соблюдая все правила, у меня были конфликты с ближайшим окружением Януковича», — отметил депутат.

С Порошенко у него тоже были непростые отношения — «я понимал, что при нем в Украине ничего не изменится. Именно поэтому я активно поддержал Владимира Зеленского, когда он заявил о своем желании начать перемены в обществе. Я согласился стать членом „команды изменений“. Все избирательные кампании (выборы президента Украины в 2019 году, парламентские выборы в 2019 году) мы прошли вместе, с киевской командой в частности, работали на результат выборов».

Комментируя свое общение с президентом Зеленским, депутат отметил, что имел с ним отношения еще в бизнес-прошлом, однако и сейчас у них с Владимиром Александровичем хорошая коммуникация «без посредников». Что же касается «кумовства» с Медведчуком, то политик рассказал, что его жена Екатерина, давно дружит с Оксаной Марченко, более 15 лет. И Оксана крестила их детей. Но с Медведчуком они не являемся ни бизнес-партнерами, ни тем более политическими единомышленниками.