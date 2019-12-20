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В Киеве эвакуировали центральный ж/д вокзал

В Киеве эвакуировали центральный ж/д вокзал

Сегодня, 20 декабря, в Киеве была временно ограничена работа центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

При этом поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 декабря в Киеве «заминировали» все мосты, станции метро, 7 больниц и 9 роддомов.

Тэги: Киев, общество, вокзал, происшествие, минирование

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