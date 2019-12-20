Зеленский рассказал, кто виноват в том, что сегодня закрываются все игровые залы в стране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии всех игровых залов с сегодняшнего дня в связи с отказом депутатов от легализации игрового бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит», — написал глава государства, чья партия составляет в парламенте монобольшинство.

«Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», — заключил Зеленский, призвав кого-то в стилистике предвыборной кампании «думать».

Как сообщала «Фраза», сегодня, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил полицейским закрыть до 16 часов дня все игровые клубы в стране во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров.

Вскоре после этого стало известно, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 43 нелегальных игровых заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. При этом, как сообщили в пресс-службе, более полусотни «злачных мест» действовали «под „крышей“ правоохранителей».