Патриарх Кирилл считает, что воссоединение Русского экзархата с РПЦ - одно из важнейших событий года

В уходящем году одним из важнейших событий в жизни Русской Православной Церкви стало воссоединение с ней Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Патриарх Кирилл.

Об этом сообщается на сайте «Патриархия.ru».

«В уходящем году произошло еще одно важное для нашей Церкви и, на сей раз, весьма радостное событие: с Московским Патриархатом воссоединились общины Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе во главе с архиепископом (ныне — митрополитом) Иоанном (Реннето)», — отметил Патриарх.

Он напомнил, что в 1931 году Архиепископия временно вошла в состав Константинопольского Патриархата, в 1999-м ей был выдан томос, однако в 2018-м Константинополь объявил о ее упразднении.

«По замыслу Фанара, после упразднения Архиепископии ее приходы должны были перейти в состав епархий Константинопольского Патриархата. Однако наши братья не согласились с таким подходом. Некоторые приходы и священнослужители сразу же начали переходить в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви, а другие посчитали целесообразным возвращаться в лоно Матери-Церкви все вместе в качестве целостной структуры», — сказал Патриарх Кирилл.

Говоря о воссоединении Архиепископии с Московским Патриархатом, официально состоявшемся в ноябре, Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «произошло событие исторического масштаба: с Русской Православной Церковью воссоединилась последняя церковная структура, возникшая в русской эмиграции в годы революции и гражданской смуты в нашем Отечестве».

«Ныне эту трагическую страницу русской истории можно считать окончательно перевернутой. Сбылись и чаяния митрополита Евлогия (Георгиевского), который в далеком 1931 году писал в послании к пастве, что окормлявшиеся им приходы в Западной Европе вернутся к былому положению, „когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви“. Ныне мы благодарим Бога за то, что это стало возможным, благодарим за восстановление единства нашей Церкви», — заключил Патриарх.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх рассказал о последствиях церковного раскола в Украине.