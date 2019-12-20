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У Заворотнюк оказались серьезные долги за коммуналку

У Заворотнюк оказались серьезные долги за коммуналку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк задолжала за услуги ЖКХ около 45,7 тысячи рублей. Как выяснили журналисты «Фразы», она не оплатила «коммуналку» за московскую квартиру на улице Улофа Пальме.

По информации издания StarHit, сейчас дела актрисы ведет ее мать Валентина Борисовна. Недвижимость находится рядом с Мосфильмовским прудом и парком-заказником «Долина реки Сетунь».

Площадь квартиры 200 квадратных метров, а ее кадастровая стоимость превышает 55 миллионов рублей, однако настоящая цена больше раза в четыре. В среднем купить жилье в доме, где расположена квартира, можно за 80-350 миллионов рублей.

Согласно данным госреестра недвижимости, за имущество Заворотнюк, оформленное на нее в 2006 году, не платили с мая 2019 года.

Ранее у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость. Он составил 24 тысячи рублей.

Как сообщала «Фраза», в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.

13 декабря стало известно, что правая сторона тела актрисы остается парализованной.

Тэги: коммуналка, общество, долг, культура, Анастасия Заворотнюк

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