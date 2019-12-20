Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

В субботу, 21 декабря, на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Как сообщили журналистам «Фразы» в Укргидрометцентре, лишь в западных областях возможны дожди.

Ночью и утром в южных, центральных и прикапратських областях местами туман, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в восточной части ночью 2-7 мороза, днем 1-5° тепла.

По информации синоптиков, 22-23 декабря на большей части территории страны пройдут дожди. В понедельник на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди с мокрым снегом.

Местами в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на юге до 25 м/с. Температура ночью, 22 декабря, будет 4-9° тепла, днем 7-12°, 23 декабря в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В Киеве на выходных потеплеет до + 7 + 9 градусов, однако будет облачно и ветрено. В субботу ожидается сухая погода, а в воскресенье — местами небольшой дождь. Осадки усилятся в понедельник, 23 декабря.

Ранее «Фраза» сообщала, что геофизики рассказали об аномальном рекорде минувшей осени в Киеве.