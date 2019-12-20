Усик проведет следующий поединок накануне Международного женского дня

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой в тяжелом весе 7 марта 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», его соперником станет британец Дерек Чисора.

Как сообщает Boxing Scene со ссылкой на известного промоутера Эдди Хирна, во второй половине 2020 года украинец может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBO с другим британцем — Энтони Джошуа.

«Поединок Усик — Джошуа — это мегабой, но проводить его пока рано. Если Александр победит Чисору, и это будет большой поединок, то бой Усика и Джошуа будет монструозным во второй половине года», — заявил Хирн.

Как сообщала «Фраза», 13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в тяжелом весе. В 7 раунде на чикагской «Винтраст Арене» он победил американца Чазза Уизерспуна.

Напомним, в апреле 2019 года британский боксер Дерек Чисора назвал Усика кошмаром для всех участников тяжелой весовой категории. Среди его козырей он отметил силу удара и скорость, которая «убьет» большинство супертяжеловесов. При этом Чисора выразил готовность драться с украинским боксером за приемлемую сумму денег.