В Киеве пройдет конференция Союза армян Украины с участием экспертов и политиков из Армении

21 декабря в Киеве состоится итоговая конференция Союза армян Украины, в ходе которой будут подведены итоги деятельности САУ за 2019-й год и определены приоритеты на 2020-й. Как сообщает AnalitikaUA.net, традиционно в итоговой конференции принимают участие все главы региональных общин, дипломаты, депутаты Верховной Рады, политики, духовенство, общественные и культурные деятели.

В этом году для участия в конференции Союза армян Украины, в Киев прибудут Главный комиссар Армении по делам Диаспоры, депутаты Национального Собрания Армении, известные армянские эксперты и медиадеятели.

Комментируя обширную повестку мероприятия, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил, что община также по мере возможностей способствует укреплению отношений Киева и Еревана, и присутствие парламентариев двух стран на конференции направлено на интенсификацию двусторонней повестки наших стран.

Согласно изданию, среди ряда мероприятий, намеченных в рамках конференции, выделяется презентация будущего уникального парка – подарка от Союза армян Украины столице Армении.