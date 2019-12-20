В деле о стрельбе на Лубянке появились следы спецслужб и Арабских Эмиратов

Подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ в Москве работал на предприятии, связанном с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам отца Евгения Манюрова, он также мог работать охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Baza.io, в свое время подозреваемый якобы трудился в ЧОП «Вымпел-резерв». Это предприятие в свое время засветилась в деле о якобы захвате президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым пляжа в Серебряном Бору. Как утверждается, территорию арендуемых ими владений охранял тот самый «Вымпел-резерв», который, в свою очередь, являлся учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения «Вымпел-союз». Впрочем, эта организация была ликвидирована в 2015 году по неизвестной причине.

Кроме того, совладельцем «резерва» до 2010 г был бывший руководитель группы спецназначения «Вымпел» Борис Бесков.

Исходя из этого журналисты допускают, что мотивом поступка Манюрова мог быть конфликт с кем-то из членов «Вымпела».

В то же время отец предполагаемого стрелка Фатих Манюров рассказал в комментарии каналу «112» в Telegram, что он шокирован случившимся и не исключает, что сын был кем-то зомбирован. В частности, Евгений рассказывал, что работает охранником в посольстве ОАЭ. Отец даже начал замечать у него восточный акцент, но до конца не верил, что сын действительно там работает.

Фатих Манюров назвал сына угрюмым, добавив, что давно с ним не общался. Но при этом Евгений якобы делился с отцом своей мечтой стать мастером спорта по стрельбе.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на соседей Манюрова, на мужчину сильно повлияла смерть его бабушки, Марии Никифоровны Солдатенковой. Когда она тяжело заболела, внук ухаживал за ней до последнего. Но после смерти бабушки прошлым летом изменился — перестал следить за собой и ходил небритый.

Соседка Валентина также рассказала, что предполагаемый стрелок с рождения жил в этом доме в Подольске и учился в школе № 25, где его бабушка работала в учебном заведении учительницей начальных классов. Еще одна женщина рассказала, что никогда не видела Манюрова пьяным. Она отметила, что мужчина всегда здоровался с соседями.

Другие соседи в комментариях каналам LIFE SHOT и Kotsnews в Telegram описали предполагаемого стрелка как замкнутого и одинокого человека, которого они «никогда ни с кем не видели». Соседки заявили, что у него не было ни друзей, ни подруг, но его часто можно было видеть в камуфляжной форме и с большим рюкзаком.

Как сообщала «Фраза», 19 декабря в центре Москвы возле здания Федеральной службе безопасности РФ неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям.

Позже стало известно, что стрелком мог оказаться уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров, который, по словам его матери, не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях, но увлекался стрельбой.