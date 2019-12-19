Медики назвали продукты, которые помогут избавиться от храпа

Испанские медики рассказали о продуктах питания, способных положительно повлиять на качество сна и снизить интенсивность храпа. Как выяснили журналисты «Фразы», чудесными свойствами обладает пища, которую обычно включают в т. н. «средиземноморскую диету».

Как передает Medical Note, лосось, авокадо или салат с луком и оливковым маслом богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление в дыхательных путях.

По словам доктора Мари Анхелес Идиасабал, спокойному сну также способствует употребление вареного яйца.

«В желтке есть жир, который является средой, в которой витамин D лучше растворяется и организм может легко его синтезировать», ‒ отметила она.

Считается, что именно дефицит витамина D связан с развитием апноэ (храпа).

Лучшим же вечерним напитком назван чай с добавлением мяты.

В свою очередь, любой алкоголь (особенно в сочетании с сигаретами) только ухудшает ситуацию, увеличивая интенсивность храпа.

Как писала «Фраза», врачи назвали поразительно простой и вкусный способ укрепить сердце.

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