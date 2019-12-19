Тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник Свято-Николаевского собора Покровского монастыря столицы

В Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря столицы, сегодня, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию по случаю престольного праздника. Ему сослужили представители епископата и духовенство монастыря и гости в священном сане, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел, после чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

За Литургией были совершены две хиротонии в священный сан.

Священнослужители совершили чин славления перед иконой святителя Николая.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил сестер обители и тысячи верующих с престольным праздником и благословил всех.

Накануне Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви рассказали, чему каждый должен научиться у святого Николая.