Главные новости за 19 декабря 2019 года

Кабмин заблокировал финансирование незащищенных статей бюджета. Поговаривают, в казне не хватает денег. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой заблокировать незащищенные расходы бюджета до конца года. Речь идет о расходах на развитие, ремонт и строительство. В соответствующем распоряжении правительства говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике. Участники акции протеста против открытия рынка земли в Украине перекрыли Крещатик. Представители «Национального корпуса» и аграрии выстроились колоннами, перекрыв проезжую часть возле Центрального универмага в сторону Европейской площади. Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами «Нет продаже земли», «Нет уничтожению села», «Продадим землю — продадим будущее», а также флаги «Национального корпуса».

Генштаб обнародовал данные о потерях украинской армии на Донбассе с начала года. С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. 499 получили ранения и 78 — другие повреждения. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, небоевые потери по состоянию на 17 декабря составили 77 человек.

«Мы за мир»: Находчивые депутаты научились кнопкодавить даже ногами. Народные депутаты Украины от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» создали механизм, который позволяет голосовать за своих отсутствующих коллег. Он представляет из себя три толстых книги, кипу бумаг и открытки с надписью «Мы за мир». С помощью этого изобретения народный депутат Сергей Ларин во время голосования относительно поправок к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности проголосовал за своего коллегу Виктора Черного.

Будни Верховной Рады: Кива чуть не побил Шуфрича, пока Тимошенко разбрасывала бумаги. Народные депутаты Украины устроили потасовку во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Это произошло после того как представители оппозиции собрались вокруг главы комитета с требованием завершить заседание. В образовавшейся толкотне одиозный депутат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Илья Кива начал толкать представителя «Слуги народа» Андрея Мотовиловца. В итоге конфликт вмешались другие народные депутаты, в частности, Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от соратника по фракции.

Мошенники придумали новый вид развода с банковскими картами. Мошенники в Украине нашли новый элементарный и эффективный способ кражи денег с банковских карт. Аферисты начали использовать так называемую социальную инженерию. Одним из наипопулярнейших методов в последнее время является мошенничество в очереди к банкомату преимущественно популярного банка, но в не самых людных местах (в офисах финансовых учреждений аферистов могут мгновенно раскрыть).

На Николаевщине извращенец несколько лет насиловал свою малолетнюю дочь. В Вознесенском районе Николаевской области произошло ЧП. 40-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. На текущий момент девочке 11 лет, она имеет некоторые проблемы в развитии и посещает специальную школу-интернат. Мать девочки умерла, а отец, который также имеет проблемы со здоровьем, забирал дочь из школы на выходные.

Рада приняла очередную отсрочку для владельцев «евроблях» после «самой последней отсрочки». Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс для отсрочки до 31 декабря 2019 года штрафов нерастаможенные автомобили на иностранных номерах. Законопроект № 2288 поддержали 285 народных депутатов. По словам заместителя главы профильного парламентского комитета Александра Ковальчука, еще 22 сентября в Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей. Но чтобы это решение заработало полноценно, потребовалось внести дополнительные изменения в Таможенный кодекс Украины.

Сытник внесен в Единый реестр коррупционеров. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник внесен в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениями. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Основанием для внесения Артема Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

В суровом Николаеве таксист расстрелял пассажира. В среду, 18 декабря, в Николаеве произошел конфликт между таксистом и пассажиром. В результате словесной перепалки водитель применил оружие. Сообщение о том, что водитель такси стрелял в мужчину, поступило к правоохранителям вечером от жены потерпевшего. По ее словам, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявила импичмент нижняя палата Конгресса. Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа. Такое решение поддержали 230 членов Палаты, против выступили — 197. Нижняя палата американского Конгресса пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу». Это стало возможным благодаря большинству, которое составляют представители Демократической партии.

Путин рассказал, откуда берется оружие у боевиков на Донбассе. Президент России Владимир Путин признал, что танки и тяжелую артиллерию боевики на Донбассе получила от государства, которое им симпатизирует. Он также заявил, что на Донбассе воюют местные жители и наемники. «Мне все время задают вопрос: „Откуда у них танки, тяжелая артиллерия?“ Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная», — заявил российский президент в ходе большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос украинского журналиста, когда он примет решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке.

Путин дал понять, на какие еще земли Украины претендует. Президент России Владимир Путин назвал украинское Причерноморье и восточную часть Украины исконно русскими территориями. Вину за «неправильное» распределение земель в СССР он возложил на Владимира Ленина. «Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза, — заявил российский лидер на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину. — Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек».

Путин нехотя дал характеристику Зеленскому. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ходе большой пресс-конференции 19 декабря он заявил, что не считает корректным давать характеристики коллегам. Но в то же время, по словам российского лидера, «если люди попадают на такие места, значит они прошли какой-то отбор». «И такие люди незаурядные — это как минимум», — заключил он.