Путин нехотя дал характеристику Зеленскому

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе большой пресс-конференции 19 декабря он заявил, что не считает корректным давать характеристики коллегам.

Но в то же время, как сообщает «Новое время», по словам российского лидера, «если люди попадают на такие места, значит они прошли какой-то отбор». «И такие люди незаурядные — это как минимум», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», 29 декабря 2019 года Путин и Зеленский провели личную встречу в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

Перед этим они пожали друг другу руки.

Напомним, 20 ноября 2019 года, выступая на форуме «Россия зовет!» Путин охарактеризовал Зеленского «симпатичного» и «искреннего» человека.