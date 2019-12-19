Кабмин заблокировал финансирование незащищенных статей бюджета. Поговаривают, в казне не хватает денег

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой заблокировать незащищенные расходы бюджета до конца года. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о расходах на развитие, ремонт и строительство.

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства, в документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

При этом подчеркивается, что выплат пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга сложившаяся ситуация не коснется.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем обращении на странице в Facebook назвал информацию о проблемах с бюджетом «фейком». «Не верьте этим ложным сообщением, ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги для того, чтобы выплатить пенсии, зарплаты, субсидии, соцвыплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет», — заявил он, добавив, что такое происходит не первый раз.

«До конца года осталось 8 финансовых рабочих дней. Это означает, что государство заканчивает бюджетный год. В этот период ежегодно государственный аппарат пытается перераспределить те средства, которые были сэкономлены в течение года, на какие-то мелочи: кто-то хочет использовать средства на канцелярские товары, закупить бумаги на весь следующий год или просто украсть», — объяснил глава правительства, подчеркнув, что в правительстве решили с этим явлением бороться и вплоть до 27 декабря Госказначейство будет ежедневно вручную просматривать все запланированные выплаты.

При этом в комментариях читатели уличили Гончарука во лжи. А также удивились идее распределять средства вручную.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook объяснила, что происходящее связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о «перекидывании» средств из одних программ на другие.

«Как известно, каждый год именно вторая половина декабря — это время попыток множества „переключателей скоростей“ из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных „осваиваемых“ денежных средств и кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», — написала она, признав, что «соответствующее решение связано и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам из-за слишком крепкого курса гривны».

При этом она подчеркнула, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме, «но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров».

Между тем, по словам городского головы Днепра Бориса Филатова, из-за этого решения «по всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт». «В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет съезжает в „красное“ и не в состоянии выполнять одновременно все обязательства. Тогда всех ставят в очередь», — написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что накануне народный депутат Украины от фракции «Батькивщины» Иван Крулько заявил в эфире телеканала NEWSONE о том, что Кабмин на заседании 18 декабря якобы постановил «прекратить все выплаты в государстве». «Запрещено принимать любые казначейские документы. Такого не было даже во время всемирного экономического кризиса», — заявил нардеп, по информации которого причиной данного решения стала «дырка» в бюджете в размере 70 млрд грн.

«Этот Кабмин не знает, каким образом эту „дырку“ закрыть. Они уже сокращали доходную часть на 20 млрд грн. Этого оказалось мало, еще 70», — добавил Крулько, подчеркнув, что до конца года на различные цели должны были потратить около 100 миллиардов гривен, а в государственной казне осталось не более 26 млрд грн.

Напомним, летом 2019 года Кабмин задержал выплаты городам на сумму 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и на сумму в 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя Офиса президента Андрея Богдана.