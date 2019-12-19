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Российские эксперты порадовались инициативам Геруса, — СМИ

Российские эксперты порадовались инициативам Геруса, — СМИ

Поставки избыточной электроэнергии в Украину выгодны Российской Федерации как в коммерческом так и политическом смыслах. Такие мнения энергоэкспертов приводит российское агентство EurAsia Daily в статье «Россия и Белоруссия обрушили цены на электроэнергию в Украине», сообщает From-ua.com.

В частности, директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что поставки электроэнергии на Украину выгодны и целесообразны российской стороне. «Поскольку в России существует избыток электроэнергии, в поставках на Украину присутствует нормальная коммерческая составляющая», — говорит эксперт. Он отмечает, что даже в самые сложные времена, после 2014 года, когда Украина нуждалась, Россия поставляла ей электроэнергию.

С политической точки зрения подобные поставки можно только приветствовать, считает главный редактор портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич. Однако, чтобы оценить экономическую выгоду, необходимо знать цены, считает эксперт, а их не афишируют. В любом случае, чем больше электроэнергии экспортирует Россия, тем лучше, уверен Борис Марцинкевич: «Продажа продукции с добавленной стоимостью (в случае с электроэнергией, произведенной, к примеру, из ископаемых энергоресурсов) всегда более выгодна», — подчеркивает он.

Как пишет издание, чтобы остановить российскую электроэнергию, украинский парламент принял законопроект о запрете импорта из России по прямым договорам. «Однако остается еще масса лазеек, которыми после недельного перепуга украинские трейдеры начали пользоваться», — отмечается в статье.

Как сообщалось, компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации. По данным консалтингового агентства ExPro, в течение 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт-ч (13 декабря). За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт-ч, а из Беларуси — 27,3 кВт-час.

18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку главы комитета ВР по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины стартовали в начале октября 2019 года.

4 декабря 2019 года парламент внес изменения в закон «О рынке электроэнергии», которыми был запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с РФ, но по настоянию Андрея Геруса была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на ключевом сегменте рынка — «на сутки вперед» (РСВ). Кроме того, Рада отказалась ограничивать транзит российской электроэнергии из направления Беларуси, сегодня оно открыто как для заключения двусторонних договоров, так и для продажи на РСВ.

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