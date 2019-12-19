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Синод РПЦ даст ответ на действия Александрийского Патриарха по признанию ПЦУ

Синод РПЦ даст ответ на действия Александрийского Патриарха по признанию ПЦУ

На ближайшем заседании Синод Русской Православной Церкви даст ответ на действия Александрийского Патриарха по признанию Православной Церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион (Алфеев).

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«На ближайшем заседании Синода Русской Православной Церкви предстоит принять решение о нашей реакции на действия Александрийского Патриарха. Не могу предвосхищать будущие решения, поскольку они всегда являются результатом свободной дискуссии членов Священного Синода, но хотел бы отметить, что действия Предстоятеля Александрийской Православной Церкви не были основаны на соборно выраженной воле ее епископата — это было единоличное решение. Не было ни Архиерейского Собора, ни заседания Синода — просто Патриарх Феодор провозгласил, что признает действия Вселенского Патриарха и присоединяется к его решению», — отметил глава ОВЦС РПЦ.

Делая обзор событий, последовавших после вмешательства Константинополя в церковную жизнь в Украине, владыка Иларион сказал, что ранее давлению Фанара и политиков поддались Предстоятель Элладской Церкви.

«Когда эта тема обсуждалась на Архиерейском Соборе Элладской Церкви, не было допущено голосование по данному вопросу — ни тайное, ни открытое. Просто было заявлено, что эта Церковь присоединяется к решению Патриарха Варфоломея. Часть епископата Элладской Церкви открыто заявила о своем непризнании (ПЦУ — ред.). Поэтому мы, когда реагировали на решение Элладской Церкви, сказали о том, что сохраняем евхаристическое общение со всеми ее иерархами, которые не будут сослужить с (ПЦУ — ред.) и не будут признавать раскол в той или иной форме», — сказал владыка Иларион.

Глава Отдела внешних церковных связей констатировал, что Украинская Православная Церковь, которая сохраняет молитвенную, каноническую связь с Русской Православной Церковью, пережила колоссальное давление, в том числе со стороны политиков.

«Но она не дрогнула, не сломилась. Количество предателей оказалось ничтожным — из 90 епископов только двое пошли на разбойничий собор. Епископат явил свою сплоченность вокруг Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и несмотря на угрозы, посулы, захваты храмов, колоссальное давление, которое было применено по отношению к Украинской Православной Церкви, она выстояла и сохранила свое единство», — напомнил митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что «этот год для межправославных отношений был очень трудным, но я думаю, что главным его итогом для нас является не разрыв евхаристического общения с Константинополем, не приостановка евхаристического общения с теми иерархами других Церквей, которые признали или признают украинский раскол. Главный для нас итог — это сохранение единства нашей Церкви».

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод УПЦ перечислил случаи кощунства и поругания со стороны Фанара над Святой Евхаристией.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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