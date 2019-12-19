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Мошенники придумали новый вид развода с банковскими картами

Мошенники придумали новый вид развода с банковскими картами

Мошенники в Украине нашли новый элементарный и эффективный способ кражи денег с банковских карт. Как выяснили журналисты «Фразы», аферисты начали использовать так называемую социальную инженерию.

Одним из наипопулярнейших методов в последнее время является мошенничество в очереди к банкомату преимущественно популярного банка, но в не самых людных местах (в офисах финансовых учреждений аферистов могут мгновенно раскрыть), сообщает «РБК-Украина».

Работает это так: подставной клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает извлечь свою банковскую карту из картоприемника. Вы, как следующий клиент, на автомате вынимаете карту и даете знать об этом своему «предшественнику»-зеваке. Но внезапно мошенник обнаруживает, что с его счета якобы пропала некоторая сумма денег. Более того, в очереди находится свидетель (также подставной), который подтверждает версию «жертвы».

Далее «пострадавший» грозится вызвать полицию, если вы не вернете ему недостающую сумму. А так как на карте остались отпечатки ваших пальцев, то еще и давит на вас тем, что он легко докажет вину и «копы» заберут вас в отделение для выяснения всех обстоятельств «преступления».

В полицию говорят, что такой вид аферы очень похож на схему с игрой в наперстки: тоже есть свидетели и актер, которые разыгрывают настоящее представление. Также правоохранители предупреждают: если вы стали жертвой такого рода мошенничества, ни в коем случае не «ведитесь» на угрозы вызвать полицию со стороны афериста.

Как сообщала «Фраза», в мае 2017 года появилась информация о том, что в Украине резко возросло количество мошеннических операций с кредитами.

25 июня 2017 года в Киеве киберполицейские задержали двоих мошенников, которые с помощью поддельных банковских платежных карточек обманули банк на 7 млн. гривен.

27 июня 2017 года сообщалось, что в Украине мошенники разработали новую аферу, связанную с банковскими картами.

Тэги: общество, аферист, банковская карточка, мошенники, новости Украины

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