В Киеве начальница отделения «Укрпочты» неплохо «нагрела руки» на пенсионерах

В Киеве руководитель одного из отделений «Укрпочты» подозревается в присвоении более 90 тысяч гривен пенсий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года начальник почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тысяч гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

По данному факту открыто уголовное производство. Обвинительный акт направили в Шевченковский суд столицы. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце минувшего года появилась информация о том, что с 2019 года «Укрпочта» не будет доставлять пенсии старикам.