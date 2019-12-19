Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве начальница отделения «Укрпочты» неплохо «нагрела руки» на пенсионерах

В Киеве начальница отделения «Укрпочты» неплохо «нагрела руки» на пенсионерах

В Киеве руководитель одного из отделений «Укрпочты» подозревается в присвоении более 90 тысяч гривен пенсий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года начальник почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тысяч гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

По данному факту открыто уголовное производство. Обвинительный акт направили в Шевченковский суд столицы. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце минувшего года появилась информация о том, что с 2019 года «Укрпочта» не будет доставлять пенсии старикам.

Тэги: Киев, общество, мошенничество, Укрпочта, пенсии

Комментарии

Статьи

19.12.19 09:19

Ukrainisch Gesprächs Führer

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.12.19 09:05

Потерянное поколение 2.0

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Как уберечь жилье в Новый год. Откровения квартирного вора
19.12.19 12:01

Как уберечь жилье в Новый год. Откровения квартирного вора

Автор: Марина Шевченко, «Вести»

Выбор редакции
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Путин нехотя дал характеристику Зеленскому

Путин нехотя дал характеристику Зеленскому
19.12.19 16:40
214
Последние новости
19.12.19 16:40

Путин нехотя дал характеристику Зеленскому
19.12.19 16:16

Мошенники придумали новый вид развода с банковскими картами
19.12.19 15:49

Российские эксперты порадовались инициативам Геруса, — СМИ
19.12.19 15:45

Синод РПЦ даст ответ на действия Александрийского Патриарха по признанию ПЦУ
19.12.19 15:39

Кабмин заблокировал финансирование незащищенных статей бюджета. Поговаривают, в казне не хватает денег
19.12.19 15:15

В Киеве начальница отделения «Укрпочты» неплохо «нагрела руки» на пенсионерах
19.12.19 14:58

Путин дал понять, на какие еще земли Украины претендует
Фото и Видео
«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике
«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике
«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике
«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике
Путин рассказал, откуда берется оружие у боевиков на Донбассе
Путин рассказал, откуда берется оружие у боевиков на Донбассе
«Мы за мир»: Находчивые депутаты научились кнопкодавить даже ногами
«Мы за мир»: Находчивые депутаты научились кнопкодавить даже ногами
Будни Верховной Рады: Кива чуть не побил Шуфрича, пока Тимошенко разбрасывала бумаги
Будни Верховной Рады: Кива чуть не побил Шуфрича, пока Тимошенко разбрасывала бумаги
Ко Дню святого Николая Чудотворца: Пашинского выпустили из СИЗО
Ко Дню святого Николая Чудотворца: Пашинского выпустили из СИЗО
Митрополит Онуфрий приехал с подарками к 50-ти маленьким пациентам Национального института рака
Митрополит Онуфрий приехал с подарками к 50-ти маленьким пациентам Национального института рака
Известная поп-группа решила вернуться после двадцатилетней паузы
Известная поп-группа решила вернуться после двадцатилетней паузы
В небо США вылетел необычный вертолет
В небо США вылетел необычный вертолет
СМИ узнали кое-что странное о компьютерных вкусах Путина
СМИ узнали кое-что странное о компьютерных вкусах Путина
Бойня в панамской тюрьме привела к многочисленным жертвам
Бойня в панамской тюрьме привела к многочисленным жертвам
fraza.ua
Новости блогосферы
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?
11.12.19 13:34

Как проконтролировать маленьких мерзавцев, которые захотят тайно говорить на русском?
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.