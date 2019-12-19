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Путин дал понять, на какие еще земли Украины претендует

Путин дал понять, на какие еще земли Украины претендует

Президент России Владимир Путин назвал украинское Причерноморье и восточную часть Украины исконно русскими территориями. Как выяснили журналисты «Фразы», вину за «неправильное» распределение земель в СССР он возложил на Владимира Ленина.

«Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза, — заявил российский лидер на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину. — Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек».

При этом, как сообщает «Украинская правда», Путин подчеркнул, что «Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму». «И что получилось? Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях. Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой „для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине“, потому что Украина была сельская территория», — заявил президент РФ.

«Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», в начале 2016 года на заседании межрегионального форума движения «Общероссийский народный фронт» Путин заявил, что граница между РФ и Украиной в советские годы проведена «произвольно» и «необоснованно», а включение Донбасса в состав Украины назвал «бредом».

Напомним, в апреле 2014 года в ходе общения с россиянами Путин назвал юго-восточную Украину «Новороссией».

«Напомню, пользуясь терминологией царских времен — это „Новороссия“, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает», — заявил он.

Фактически после этого заявления Путина вооруженные силы РФ начали активное наступление на Донбассе, отправку боевиков и оружия в Луганскую и Донецкую области. В результате боев погибло около 10 тыс. человек, на востоке Украины были созданы подконтрольные Кремлю террористические образования «ДНР» и «ЛНР».

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, мир, Владимир Ленин, агрессия

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