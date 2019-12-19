Рада приняла очередную отсрочку для владельцев «евроблях» после «самой последней отсрочки»

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс для отсрочки до 31 декабря 2019 года штрафов нерастаможенные автомобили на иностранных номерах. Как выяснили журналисты «Фразы», законопроект № 2288 поддержали 285 народных депутатов.

По словам заместителя главы профильного парламентского комитета Александра Ковальчука, еще 22 сентября в Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей. Но чтобы это решение заработало полноценно, потребовалось внести дополнительные изменения в Таможенный кодекс Украины.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года народный депутат от фракции «БПП» Андрей Антонищак заявил, что продолжение льготного периода для растаможивания автомобилей на европейских номерах не будет.

21 августа тогдашний заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал новую отсрочку штрафов для т. н. «евробляхеров».

12 сентября Верховная Рада Украины отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. При этом авторы законопроекта подчеркивают, что данная отсрочка станет последней.