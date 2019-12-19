Сытник внесен в Единый реестр коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник внесен в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениями. Как выяснили журналисты «Фразы», эту же информацию на своей странице в Facebook подтвердила и пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Основанием для внесения Артема Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

Также, на Сытника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) грн с конфискацией подарков в доход государства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине мая нынешнего года главу НАБУ Сытника уличили в элитном отдыхе за чужой счет.

В начале сентября Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области.