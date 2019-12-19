На Николаевщине извращенец несколько лет насиловал свою малолетнюю дочь

В Вознесенском районе Николаевской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», 40-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь.

На текущий момент девочке 11 лет, она имеет некоторые проблемы в развитии и посещает специальную школу-интернат. Мать девочки умерла, а отец, которые также имеет проблемы со здоровьем, забирал дочь из школы на выходные, сообщают «Факты».

Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа «пьет водку» и применяет к ней насилие. Об этом из школы сообщили в социальную службу и полицию. Когда полицейские стали выяснять, что происходит, оказалось, что насилие имеет сексуальных характер.

При задержании мужчина не отрицал своей вины. Его действия квалифицированы как изнасилование малолетней, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

Напомним также, что бывшего заключенного, который в Днепропетровской области больше года насиловал 14-летнюю падчерицу, могут приговорить к 15 годам лишения свободы.