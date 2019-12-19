Преступников, которые напали на дом священника УПЦ, приговорили к 11 и 14 годам тюрьмы

Суд приговорил троих грабителей, которые напали на дом священника Черниговской епархии УПЦ протоиерея Стефана Гавия, к лишению свободы. Об этом сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Как сообщается на сайте прокуратуры Черниговской области, по принципиальной позиции прокуроров, за совершение инкриминируемых преступлений двое обвиняемых приговорены к 11 годам лишения свободы, третий — к 14 годам.

«Кроме того, ко всем осужденным применена конфискация всего принадлежащего им имущества», — сказано в сообщении прокураторы.

Грабители взломали окно и в ночь на 24 июля 2018 года проникли в дом протоиерея Стефана Гавия.

«Применяя аэрозоль со слезоточивым веществом, связали хозяина дома и его жену, причинили мужчине телесные повреждения и завладели имуществом супругов на общую сумму свыше 20 тысяч гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, вышеуказанные лица незаконно завладели автомобилем хозяев», — отмечают в прокуратуре.

Как сообщала пресс-служба Черниговской епархии УПЦ, преступники скрылись с места преступления на машине священника — ВАЗе-2106. Их добычей стало 11 тысяч гривен и серьги матушки.

На момент преступления в доме находится 6-летний внук священника и его супруги. Совершая преступную деятельность, грабители закрыли мальчика в соседней комнате.

Иллюстративное фото из открытых источников

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