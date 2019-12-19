В суровом Николаеве таксист расстрелял пассажира

В среду, 18 декабря, в Николаеве произошел конфликт между таксистом и пассажиром. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате словесной перепалки водитель применил оружие.

Сообщение о том, что водитель такси стрелял в мужчину, поступило к правоохранителям вечером от жены потерпевшего, сообщает Новости-N.

По ее словам, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в области живота.

32-летний злоумышленник доставлен в отделение полиции. Ему светит тюремный срок до семи лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что николаевские таксисты толпой напали на водителя и избили в присутствии сотрудников правоохранительных органов.