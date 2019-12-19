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Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявила импичмент нижняя палата Конгресса

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявила импичмент нижняя палата Конгресса

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение поддержали 230 членов Палаты, против выступили — 197.

Как сообщает Lenta.ru, нижняя палата американского Конгресса пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу». Это стало возможным благодаря большинству, которое составляют представители Демократической партии.

Как сообщает «Украинская правда», таким образом Трамп стал третьим президентом в истории страны, которому объявила импичмент Палата представителей.

Как сообщает CNN, Белый дом уже назвал такое решение «одним из самых постыдных политических эпизодов в истории страны». «Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы продвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей», — заявили в администрации президента, охарактеризовав действия своих оппонентов как «партизанские».

По мнению Белого дома, в ходе процедуры Трампу было отказано в «фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре» с целью неправомерно повлиять на выборы 2020 года.

Сам Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган назвал случившееся «политическим самоубийством Демократический партии». По его убеждению, своим голосованием демократы «обесценили импичмент» и попытались «аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов после трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов и мошенничества».

Теперь для завершения процедуры этот вопрос должен рассмотреть Сенат, большинство в котором имеют республиканцы. Ожидается, что это произойдет в начале 2020 г.

Отметим, что в таких случаях в верхней палате Конгресса проводится судебный процесс, в ходе которого сенаторы выступают в роли присяжных, а члены Палаты представителей — обвинителями. По завершению происходит голосование. Для принятия положительного решения необходимы голоса двух третей сенаторов, что в нынешних условиях маловероятно.

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

25 сентября Трамп поручил опубликовать стенограмму разговора. При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.

В тот же день администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года.

На следующий день выяснилось, что стенограмма могла оказаться не полной. В частности, администрация смогла оставить в секрете часть записей, сделанные во время разговора после их внесения в компьютер.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, импичмент, Конгресс США

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