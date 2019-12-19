Ученые впервые разглядели далекие галактики, похожие на Млечный Путь

Ученые впервые смогли «пробиться» сквозь газопылевые облака и разглядеть отдаленнейшие области Вселенной. Как выяснили журналисты «Фразы», громкого успеха в изучении космоса специалисты добились при помощи радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO).

Как передает 360°, наблюдения, продолжавшиеся в общей сложности около 130 часов, выявили в пределах космической области десятки тысяч галактик.

«Чтобы сделать это изображение, мы выбрали область в южном небе, в которой нет сильных радиоисточников, чей яркий свет мог бы помешать чувствительным наблюдениям», ‒ рассказал руководитель исследования Том Маух.

Сообщается, что изображение, получившее название DEEP2, охватывает площадь в один квадратный градус неба около южного небесного полюса ‒ это примерно пять полных лун.

Каждая точка на снимке ‒ это далекая галактика. Более яркие пятна ‒ это массивные галактики, питаемые черными дырами, а многочисленные слабые точки, заполняющие небо, это такие же галактики как наша, только очень далекие, которые никогда раньше не были видны.

Как писала «Фраза», ученые объявили о разгадке главной тайны Солнца.

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