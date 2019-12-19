В Сеть «слили» имя предполагаемого заказчика убийства депутата Соболева

Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства депутата Киевоблсовета от БПП Вячеслава Соболева. Как выяснили журналисты «Фразы», информацию о злоумышленнике раскрыло издание «Dетектив-Info», ссылаясь на информированный источник в органах.

По данным СМИ, заказчиком резонансного преступления является 25-летний уроженец подмосковного Красногорска Юсуп Абуев.

Как отмечает издание, ранее Абуев дважды привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, а 19 ноября текущего года вообще был объявлен в розыск. В частности, его подозревают в создании организованной преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины), похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Как писала «Фраза», 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые воевали в «Правом секторе» у комбата «Червня».

Позднее СМИ сообщили, что следствию уже известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».