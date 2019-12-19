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В «Киевтеплоэнерго» объяснили, почему не могут снизить тарифы на централизованное отопление

В «Киевтеплоэнерго» объяснили, почему не могут снизить тарифы на централизованное отопление

В компании «Киевтеплоэнерго» рассказали, почему тарифы на централизованное отопление не могут быть снижены даже в случае падения цены на газ. Как выяснили журналисты «Фразы», всему виной «законодательная несогласованность», которая не позволяет тепловикам пересматривать существующую стоимость услуг.

Как передает 112.ua, представитель столичного коммунального монополиста Константин Лопатин подчеркнул, что единственным документом, который регламентирует порядок тарифообразования, является постановление Кабмина № 869, которое дает коммунальщикам право изменять только тариф на поставку теплоэнергии.

Тариф же на централизованное отопление компания «не имеет возможности изменить ни в большую, ни в меньшую сторону».

«Он (тариф ‒ ред.) должен оставаться неизменным: газ подешевеет ‒ тариф не изменится, газ подорожает ‒ тариф не изменится», ‒ резюмировал Лопатин.

Как писала «Фраза», киевлянам повысили тарифы на воду.

Ранее сообщалось, что киевлянам пообещали не повышать цену на отопление.

Тэги: газ, общество, ЖКХ, тарифы, коммунальные услуги, экономика, тепло, отопление, столица, коммунальные тарифы, Киевтеплоэнерго, новости Украины

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