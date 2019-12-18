Джошуа рассказал, чем ему интересна «голова» Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, почему ему интересен бой с прославленным украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», британец хочет боксировать с лучшим из возможных соперников.

Как пишет METRO, комментируя вероятность встречи в ринге с болгарином Курбатом Пулевым или Александром Усиком, британец отдал предпочтение именно нашему соотечественнику, поскольку он «более сильный оппонент, по крайней мере на бумаге».

«Я обоих оппонентов считаю убийцами. Я выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений, его рекорд впечатляет, поэтому я встречусь с ним, поскольку он действительно хорош», ‒ подчеркнул Джошуа.

«Они оба хорошие боксеры, но я хочу боксировать с лучшим», ‒ резюмировал чемпион.

Как писала «Фраза», британец, отправивший Кличко «на пенсию», рассказал о желании встретиться с Усиком.

Ранее Холифилд подсказал Усику, как себя вести с супертяжами.